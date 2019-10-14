Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM 12 октября культовая российская группировка «Ленинград» дала прощальный концерт в родном городе основателя и бессменного фронтмена Сергея Шнурова — Санкт-Петербурге. По данным организаторов, шоу посетили 67 тысяч человек.

А вечером 13 октября музыкант выступил в программе телеканала «Россия 1» «Действующие лица с Наилей Аскер-Заде». Сергей Шнуров выразил удовлетворение завершением концертной деятельности и порадовался открывающимися в связи с появившимся свободным временем перспективам. Так, исполнитель популярных песен и не менее известных стихотворных посланий в блогах видит себя политиком только отчасти — больше ему подходит роль человека, ставящего перед властью и обществом острые вопросы.

Однако сейчас Сергей Шнуров отводит себе, прежде всего, роль читателя и слушателя. «Представляете, сколько книжек написано и не прочитано мной? А сколько музыки!» — вопрошает он.

Впрочем, судя по всему, яркая фигура Шнурова будет востребована на многих фронтах — в том числе и в медиа. Уже сейчас он приступил к работе в известном шоу «Голос» на Первом канале.