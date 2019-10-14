Чебоксары, , 09:24 — REGNUM В столице Чувашии 19 октября открывается фестиваль шведского кино, в рамках которого будет представлено восемь фильмов. Фестиваль состоится в рамках проекта «Музей кино» в культурном центре «Полигон», сообщили ИА REGNUM организаторы проекта.

Фестиваль шведского кино пройдёт с 19 по 26 октября в Чебоксарах. Зрители увидят восемь фильмов последних лет, ставших победителями международных кинофестивалей, говорится в сообщении. Будут представлены различные жанры: мелодрамы, молодежные драмы и семейное кино. Это фильмы 2018 года производства «Быть Астрид», «Моя собственная луна», «Дилетанты», «Садовая улица», «Голиаф», а также 2017 и 2016 годов «Монки», «Больше, чем мечты», «Высоко в небе».

Фильмы будут сопровождаться русскими субтитрами.

Проект реализуется при поддержке посольства Швеции в Москве и Шведского института.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в Чувашии в 12-й раз прошёл Чебоксарский международный кинофестиваль, посвященный этническому и региональному кино. Всего прошло более 90 мероприятий. Также состоялись два конкурса: конкурс игровых фильмов и конкурс этнического и регионального. На конкурс игровых фильмов представлено 11 работ, на конкурс регионального кино — 18 фильмов.