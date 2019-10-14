Нальчик, , 09:22 — REGNUM С 14 по 18 октября в Нальчике будет проходить Неделя международного кино"FEST-хиты». Откроет фестиваль показ в Музыкальном театре неувядаемой комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница». После просмотра состоится встреча зрителей с исполнительницей главной роли Натальей Варлей. Об этом сообщает сайт министерства культуры Кабардино-Балкарии.

Критики выделяют в программе кинофорума новые российские фильмы: «Крик тишины» Владимира Потапова, «Сестренка» Александра Галибина, «Песнь Лингшуи» Андрея Мышкина и «Право выбора. Вера» Екатерины Устюговой.

Зрители также увидят фильмы, снятые японскими и киргизскими кинематографами.

Фильмофонд Северо-Кавказской студии кинохроники представит известные работы Рафаэля Гаспарянца — «Кольцо старого шейха» и «По следам Карабаира».