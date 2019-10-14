Калуга, , 09:49 — REGNUM Выставка работ калужского фотохудожника Игоря Колкова «Русский Север» открылась в галерее Российского культурного центра в Тель-Авиве (Израиль). В экспозиции представлены природные пейзажи Карелии, Архангельской и Магаданской областей. Об этом 14 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель калужского отделения Российской ассоциации политических наук Сергей Ступников.

В ходе посещения центра делегация калужских общественных организаций встретилась с координатором образовательных программ центра Юлией Фоминой. На встрече говорили о реализации российских культурно-образовательных проектов в Израиле, сохранении и популяризации русского языка и культуры. Гости из Калуги ознакомились с фондом библиотеки центра и подарили книги о культурном и историческом наследии Калужской области.

Официальный визит представителей калужских общественных организаций в Палестину, Израиль и Иорданию проходит в рамках реализации международного гуманитарно-просветительского проекта «Россия — Святая земля: связь времен, поколений». Его целью стала консолидация молодежи и укрепление межрелигиозного мира и согласия. Проект реализуется с 2013 года, а в 2017 году стал победителем в номинации «Народная дипломатия» форума «Сообщество 2017», организатором которого является Общественная палата РФ.

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