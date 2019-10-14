Хабаровск, , 08:46 — REGNUM Двум жителям Хабаровского края указом президента России Владимира Путина были присвоены почётные звания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Большом театре вручены награды деятелям культуры и искусства

Звание «Заслуженный художник РФ» было присвоено председателю правления Комсомольского-на-Амуре городского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Валерию Леватаеву. Звания «Заслуженный артист РФ» удостоен артист Хабаровского краевого театра драмы Александр Сафронов.

Издание Prokhab сообщает, что в настоящее время на территории Хабаровского края живут и работают 30 заслуженных артистов РФ, четыре народных артиста РФ, три заслуженных художника РФ, два народных художника РФ, а также 20 деятелей культуры, носящих звание «Заслуженный работник культуры РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, в атриуме Большого театра, накануне праздника Дня России, состоялась торжественная церемония награждения государственными и ведомственным наградами деятелей культуры и искусства.