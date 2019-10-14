Пекин, , 08:31 — REGNUM Китайский фильм-катастрофа «Капитан» возглавил рейтинг кассовых сборов в Поднебесной на 13 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Фильм собрал 96 млн юаней (около $13,68 млн) за четырнадцатый день проката, а его суммарная касса увеличилась до 2,4 млрд юаней. «Капитан» является художественным пересказом реальных событий, произошедших 14 мая 2018 года. Тогда капитан рейса авиакомпании Sichuan Airlines сумел осуществить аварийную посадку самолета и спасти жизни 119 пассажиров и девяти членов экипажа.

Другой китайский фильм «Мой народ, моя страна», снятый специально к 70-й годовщине со дня основания КНР, занял второе место, собрав 63,52 млн юаней за указанный выше день. На третьем месте расположилась картина «Неожиданный свидетель». Дебютировав 12 октября, она сумела собрать более 105 млн юаней.