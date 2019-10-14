Москва, , 08:18 — REGNUM Согласно неофициальным и предварительным данным, первое место в российском кинопрокате по итогам выходных вновь занял кинокомикс «Джокер» Тодда Филлипса. Об этом 13 октября сообщил портал Kinobusiness.

Фильму удалось собрать ещё 419,5 млн рублей, таким образом, общая сумма сборов составила 1320,4 млн рублей. Анимационная лента «Эверест», как и в прошлые выходные, заняла вторую позицию, собрав в кинопрокате за выходные 253,1 млн рублей (общая сумма сборов — 505,4 млн рублей).

В топ-5 также вошли новые картины «Гемини» (172,1 млн), «Девушки бывают разные» (53,3 млн) и «Дождливый день в Нью-Йорке» (30,5 млн).

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что актер и музыкант Джаред Лето расстроился после того, как фильм «Джокер» вышел в прокат. Он сообщил, что очень пожалел о том, что роль в картине Тодда Филлипса досталась не ему.

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