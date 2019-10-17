17 октября 2019 | Время чтения 6 мин

20 сентября 2019 года вышла заключительная часть первого сезона «Разочарования» — мультсериала Мэтта Грейнинга («Симпсоны», «Футурама»). В магическом Средневековье живет принцесса Тиабиния. Вместе с демоном-собутыльником Люци и влюбленным эльфом она пытается противостоять своей судьбе — замужеству и взрослению. Получилось ли у Грейнинга повторить успех своих прошлых проектов и очаровать зрителя сатирой? Обозревать ИА Regnum посмотрел сериал целиком.

Алёна Соколова, , 09:33 — REGNUM



Решительные намерения Цитата из м/ф «Разочарование». Реж. Мэтт Грейнинг. 2018 -. США

В 1987 году выходит мультсериал «Симпсоны»: он становится культовым представителем анимационных ситкомов — самым длинным представителем жанра на американском телевидении. В 2019 году выходит уже 31-й сезон сериала. Его создатель Мэтт Грейнинг в 1999 выпускает еще один проект — «Футураму». Отличительные черты обоих мультсериалов — своеобразная рисовка и жизненная, местами грубая сатира. Это мультфильмы для взрослых, но куда более интеллигентные, чем, например, «Южный парк». В 2018 году Грейнинг выпускает мультсериал «Разочарование». Формально его действие происходит в мире «Футурамы», только на сотни лет раньше — в волшебном средневековье.

В 2018 году «Разочарование» выходит на стриминговой платформе Netflix. Первый сезон делится на две части. Сначала первые десять эпизодов, потом — спустя год, осенью 2019-го, — следующие десять. Мультсериал стал яркой звездой среди шоу видеосервиса, во-первых, из-за имени создателя, во-вторых, из-за того, что он красиво нарисован (если смириться со специфическими «пучеглазыми» изображениями людей, можно любоваться красочными пейзажами), в-третьих, потому что Грейнинг умеет создавать юмор на ровном месте, высмеивать злободневные темы и видеть, что на самом деле волнует общество.

Принцесса была ужасная, погода была прекрасная

В Дримлэнде живет принцесса Тиабиния. Типичная «пацанка», предпочитающая кабаки светским приёмам и сбегающая из дворца при первой возможности. Тиабинию хотят выдать замуж, но она хочет свободы и не видит нужды в женихе. Тиабиния — обычный непонятый подросток, который не хочет прогибаться под давлением отца и мачехи и ищет любые пути проявления своей воли. Бунтарство и дебоширство становятся её инструментами, попыткой обратить внимание близких на свои нужды.

С Тиабинией путешествуют два друга — влюбленный в нее эльф Эльфо и демон-собутыльник Люци. Вместе с принцессой герои в попадают в различные приключения; и если в первой части сезона события серий практически не связаны между собой, то в новых эпизодах история тянется закручивающейся по спирали лентой (и все равно не получает логического завершения, заставляя нас ожидать продолжения — о котором еще ничего доподлинно не известно).

На троне Цитата из м/ф «Разочарование». Реж. Мэтт Грейнинг. 2018 -. США

Эльфо и Люци, в первую очередь, олицетворяют эдаких ангела и демона, хорошее и плохое начала в каждом человеке. Мораль вынуждает нас поступать по-доброму, быть щедрыми и смелыми, в то время как «тёмная сторона» предлагает поступиться совестью, шепча на ухо «сделай это», в моменты, когда было бы хорошо не совершать глупостей. Но обе сущности объединяются, когда речь заходит об их подруге и подопечной: Люци помогает бежать из Преисподней, а Эльфо сдает секреты своего рода, чтобы помочь семье принцессы. Ни один из героев не является злодеем или героем (в архетипическом значении) — белое и черное смешивается, превращая эльфа и демона в «серых» персонажей.

Да, «Разочарование» — снова история о дружбе и взрослении. Тиабиния превращается из самоуверенной вредины в будущую правительницу, которая наконец-то задумывается не только о своем будущем, но и о будущем потенциальных подчиненных. Правда, уже тогда, когда это будущее становится совсем расплывчатым. Тиабиния проходит стандартный путь героя, ничем особо не примечательный. Такой мы видим в каждой второй фэнтезийной сказке, с той только разницей, что самый главный драчун и алкоголик — девочка.

Грейнинг фантазирует: каким может быть средневековье? Здесь есть драконы, единороги и пряничные домики; герольд выступает в качестве телевизора (а прямой репортаж — это экскурсия к месту непосредственно происшествия), кофейня — инновация для интеллигентов и модников.

Здесь много отсылок к «Игре престолов»: начиная от трона из клинков в королевском замке, заканчивая отношениями между братом и сестрой. Как «Симпсоны» всегда остро отражали тренды, так и «Разочарование» не могло обойти стороной главный фэнтези-сериал десятилетия.

Кривое зеркало

Первая часть сезона очаровывает зрителя тонкими шутками.

«— Ты пришел, чтобы стать мне другом? — Нет. Лучше. Я стану для тебя собутыльником».

Это, действительно, мультфильм для взрослых, потому что дети в силу отсутствия жизненного опыта не поймут, почему в церкви запрещено использовать логическое мышление или почему эльф очень хочет выйти за пределы своего сладко-сказочного королевства и жить как нормальные люди (то есть страдать, мучиться и тосковать в суровом реальном мире). Первый сезон высмеивает менталитет крестьян («мы не достойны похвалы, не смей говорить нам добрых слов»), высмеивает религию, брак как социальный институт и светскую жизнь. Но вот, что важно: первый сезон не смеётся, а именно высмеивает разные набившие взрослым оскомину жизненные явления.

Вторая часть первого сезона «Разочарования» получилась грубее. То ли у сценаристов кончился запал, то ли шоураннеры посчитали, что взрослой публике не хватает шуток ниже пояса. От постиронии и сарказма зритель переходит к плоскому юмору. Если смеяться над религией, то — прямо насмехаясь над Богом, если высмеивать гендерное неравенство, то — выставляя свинью выше женщины. Да, это — тоже шутки, за которыми прячется горькое отражение сложившихся устоев, но они не заставляют мозги скрипеть, они выдают свой смысл на блюдечке.

Полёт Цитата из м/ф «Разочарование». Реж. Мэтт Грейнинг. 2018 -. США

Если в первых десяти эпизодах сериал выглядит однородным (создатели раскрывают один за другим стандартные сказочные сюжеты), то второй десяток похож на лоскутное одеяло. Здесь королевские интриги сменяются тайнами секты, а после — стимпанком. Если первую часть можно смотреть «одним глазом» и включать на практически любой серии, то теперь публика вынуждена постоянно следить за репликами и сюжетными поворотами. Отсылки к «Игре престолов» сошли к минимуму — в этом сезоне видно, что в моду входит стимпанк (и герои попадают в будущее — такое, каким оно могло бы быть с паровыми двигателями, например).

«Разочарование» — мультсериал скорее приятный, чем раздражающий. Наблюдая за Тиабинией, Люци и Эльфо, мы задумываемся о течении собственной жизни: об абсурдности человеческих решений, о жестокости мира и общества, о том, о чём обычно неловко говорить. Странная штука: когда слушаешь анекдот, то воспринимаешь его как шутку, что-то несерьезное. Но когда анекдот внедряют в реальность, не предупреждая о том, что сейчас нужно будет смеяться, — становится не смешно, а горько. Шутка остаётся, меняется контекст — любимый приём Грейнинга, заставляющий зрителя посмотреть в зеркало. Что он там увидит? Разочарование…

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