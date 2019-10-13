Вашингтон, , 16:55 — REGNUM В сети появились первые кадры со съемок сиквела ленты «Отряд самоубийц 2», об этом 11 октября сообщает издание Just Jared.

На снимках видны актеры, задействованные в проекте — Майкл Рукер, Флула Борг, Натан Филлион и Пит Дэвидсон. Режиссером картины выступил создатель «Стражей Галактики» Джеймс Ганн.

Все перечисленные артисты не были задействованы в первом фильме. Из прежнего актерского состава остался лишь Джей Кортни, исполнивший роль Бумеранга.

Напомним, выход «Отряда самоубийц» в широкий прокат запланирован на август 2021 года, первый фильм увидел свет в 2016 году.

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