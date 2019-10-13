Вашингтон, , 16:23 — REGNUM Комментарий известного музыканта из США Сета Эвермана собрал в видео сервисе YouTube свыше 1 млн «лайков», об этом 13 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пост был опубликован под клипом известной певицы Билли Айлиш «Плохой парень», который посмотрел более 500 млн человек.

«Я лысый парень», — написан Эверман в апреле 2019 года, создав, тем самым наиболее популярный комментарий на портале YouTube.

Напомним, американская певица Билли Айлиш родилась в декабре 2001 года, получила признание в 2016 году после публикации сингла «Ocean Eyes». Она стала первым в истории исполнителем, рожденным в XXI веке, чья песня занимала первую строчку в чартах.

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