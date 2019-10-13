Москва, , 16:02 — REGNUM С 11 по 13 октября в Москве проходил четырнадцатый ежегодный московский научный фестиваль NAUKA 0+. В рамках форума состоялось более двух тысяч мероприятий, многие из которых были посвящены Международному году периодической таблицы химических элементов.

Десятки тысяч москвичей посетили интерактивные выставки, опыты и эксперименты, лекции нобелевских лауреатов, встречи с учеными, научные шоу, интеллектуальные дискуссии. Особое впечатление на пришедших молодых любознательных людей произвели прямые телемосты с Международной космической станцией, Европейской организацией ядерных исследований ЦЕРН, арктической станцией, ядерно-инновационным кластером в Димитровграде.

«Имениннице» — Периодической таблице Д.И.Менделеева, которая отмечает в 2019 году 150-летие — была посвящена интерактивная выставка в Фундаментальной библиотеке МГУ.

Здесь же выступили знаменитые ученные — лауреаты Нобелевской премии Дадли Хершбах, Гарольд Вармус и Томас Линдал, президент Российской академии наук Александр Сергеев, Стивен Беннер и Грэхэм Хатчингс.

Фестиваль развернулся на беспрецедентном количестве площадок — более ста: основными стали МГУ, «Экспоцентра», здание президиума РАН, где прошел слет научных блогеров, парк «Зарядье».

По оценке организаторов, в 2109 году участие в фестивале науки приняли участие 1 миллион человек.