Вашингтон, , 14:33 — REGNUM В Соединенных Штатах и Канаде в прокат выйдет российская картина Герой, об этом 13 октября сообщает издание iReactor.

Главные роли в фильме исполнили Александр Петров, Светлана Ходченкова и Владимир Машков. Лента будет показана в 33 кинотеатрах в 27 городах. Режиссером выступил Карен Оганесян.

Примечательно, что в некоторых кинотеатрах ради показа российского фильма было принято решение отменить прокат «Джокера», бьющего рекорды по многим кассовым показателям.

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