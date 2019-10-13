Вашингтон, , 14:22 — REGNUM Новогодний выпуск анимационного фильма «Как приручить дракона: Возвращение домой» выйдет в прокат 3 декабря, об этом 12 октября сообщает издание Popsugar.

Серия будет длинной в 30 минут, сюжет ее будет разворачиваться вокруг событий, произошедших спустя 10 лет после истории, рассказанной в последней серии фильма.

Герои анимационной сказки будут готовиться к празднованию Сногглетога — подобия католического Рождества.

Действующих персонажей будут озвучивать те же артисты, что делали это в полнометражной ленте «Как приручить дракона».

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