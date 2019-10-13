Вашингтон, , 13:56 — REGNUM Компания Netflix выпустила продолжение сериала «Во все тяжкие», премьера, состоявшаяся 11 октября, получила название «Путь: Во все тяжкие», об этом 12 октября сообщает издание Культуромания.

Новая лента повествует о событиях, происходящих сразу же после финального эпизода сериала.

Поклонники оригинального сериала разделились на два лагеря — одни обрадованы выпуском продолжения любимого фильма, так как это возможность вновь встретиться с полюбившимися персонажами. Другие утверждают, что любая история должна заканчиваться.

Напомним, сериал «Во все тяжкие» выходил на экраны с 2008 по 2013 годы. В общей сложности было создано пять эпизодов.

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