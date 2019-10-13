Вашингтон, , 13:37 — REGNUM Фильм известного кинорежиссера Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» не покажут на территории Соединенных Штатов, об этом 13 октября сообщает издание iReactor.

Причиной подобного решения стал сексуальный скандал, разразившийся вокруг личности Аллена. Режиссера обвиняют в насильственных действия в отношении собственной дочери, произошедших якобы в 1990-е годы.

Создание картины совпало с распространением кампании MeToo, суть которой заключалась в обвинении известных артистов, политиков, общественных деятелей в сексуальных домогательствах к женщинам. Примечательно, что обвинения, как правило, были бездоказательны, а инциденты, в которых обвинялись известные личности, происходили многие годы назад.

Напомним, Вуди Аллен является одним из самых известных кинорежиссеров Голливуда, он снял свыше 50 фильмов, был 24 раза номинирован на «Оскар» и четыре раза становился обладателем заветной статуэтки.

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