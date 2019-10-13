Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM Сергей Шнуров и его группа «Ленинград» дала прощальный концерт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», об этом 13 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выступление состоялось в рамках последнего гастрольного тура, артисты выступили в ряде российских городов, среди которых Москва, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Волгоград и Ростов-на-Дону.

По данным издания «Фонтанка», стадион посетили свыше 67 тыс. человек, все билеты были раскуплены. Коллектив установил рекорд посещаемости. В сравнении с прошлогодним концертом «Ленинграда», мероприятие посетили на 2 тыс. человек больше.

«Я всегда удивляюсь, как такого хулигана и негодяя допустили до такого замечательного места. И на такую ерунду под названием «мои песни» приходит такое количество людей», — отметил Шнуров во время пресс-конференции перед концертом.

Несмотря на то, что группа «Ленинград» объявила о своем роспуске, Шнуров не исключил возможность возвращения в каком-либо ином формате.

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