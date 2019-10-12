Киев, , 12:31 — REGNUM Известный музыкант Иван Дорн записал клип, созданный для специального лейбла Birds Records, занимающегося сохранением «голоса птиц», ролик был опубликован 10 октября на YouTube канале исполнителя.

Ролик, получивший название «Дичь», повествует об истории птиц, которым угрожает вымирание из-за деятельности человека. В настоящее время клип собрал порядка 330 тыс. просмотров.

Напомним, лейбл Birds Records был задуман сервисом «Яндекс. Музыка» совместно с Всемирным фондом дикой природы. Целью его является стремление защитить вымирающие виды птиц. Средства, вырученные от реализации проекта, будут направлены в соответствующие фонды.

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