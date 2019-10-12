Москва, , 12:24 — REGNUM 12 октября в Государственном Дарвиновском музее проходит «Фестиваль науки 2019», который приурочен к 210-летию Чарлза Дарвина. Главная тема форума «Эволюция сегодня».

Как отмечается в релизе, в программе фестиваля представление интерактивного «аватара» неандертальца, мастер-класс по выделению ДНК из банана, исследование самых выносливых организмов и много других научных открытий. Также посетители увидят фильм «Страна птиц. Вороны большого города» режиссера Светланы Быченко, прослушают лекцию куратора выставки «Врановые» Дмитрия Донскова: любознательные подростки узнают об интеллектуальных способностях этого семейства пернатых. В рамках выставки «Не могу не копать» доктор биологических наук Любовь Маловичко расскажет «Как эволюция «загнала» птиц в норы, и что из этого вышло?»