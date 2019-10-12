Ижевск, , 11:34 — REGNUM 12 октября в Игринском краеведческом музее открывается иммерсивная экспозиция «Время водит хоровод».

Иммерсивность — это технология, дающая возможность не только познакомиться с материалом, но связать знания о нем с эмоциями. В музее этот эффект будет достигнут за счет контрастного деления помещений на «черный» и «белый» залы, и включения в экспозицию не только музейных экспонатов, но и аудиоматериалов и видеоинсталляций.

Фонд Президентских грантов в 2018 году поддержал проект KAMA Records и сейчас в работе над экспозицией краеведческого музея участвуют не только жители игринского района, но и представители науки, искусства, образования со всей России.