Москва, , 11:32 — REGNUM Легендарная группа «Кино» выйдет на сцену впервые спустя 30 лет, информация о концерте появилась 11 октября на странице коллектива в YouTube.

«Кино» представит зрителям концерт в Москве и Санкт-Петербурге, продолжительностью в два часа каждый. Со сцены будет звучать оцифрованный голос Виктора Цоя.

Мероприятие запланировано на 31 октября 2020 года в Москве и 21 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге.

Перед зрителями выступит гитарист «Кино» Юрий Гаспарян, а также бас-гитаристы, сопровождавшие группу на разных этапах ее творчества — Игорь Тихомиров, Александ Титов.

Напомним, группа «Кино» была основана в 1980-х годах Виктором Цоем и Алексеем Рыбиным. Коллектив, снискавший огромную популярность среди граждан СССР, распался после трагической гибели Цоя в 1990 году.

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