Москва, , 11:10 — REGNUM 17 октября в российский прокат выходит новый фильм одного из самых интересных современных российских режиссеров Валерии Гай Германики «Мысленный волк». 11 октября в киноцентре «Октябрь» состоялось представление картины взыскательной московской публике: премьера прошла на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи.

Съемочная группа фильма Мысленный волк на сцене кинотеатра Октябрь Василий Иванов © ИА REGNUM

Последняя работа Германики, работающей в жанре психологического хоррора, представляет собой сложносочиненную драму с глубоким подтекстом. Философская притча ставит такие вопросы как соотношение добра и зла внутри каждого человека, любовь и ненависть между самыми близкими людьми — матерью и дочерью, о страхе и мужестве, которые сплачивают. И о много другом…

Разъяснения по сути картины и некоторых сложных моментов до и после столичной премьеры собравшемуся залу давали режиссер фильма Валерия Гай Германика и известный кинокритик Антон Долин.