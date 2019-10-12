Вашингтон, , 11:35 — REGNUM Известный американский актер Джаред Лето, исполнивший роль Джокера в картине «Отряд самоубийц», был раздосадован тем фактом, что роль в фильме Тодда Филлипса «Джокер» досталась не ему, об этом 10 октября сообщает издание LAD BIBLE.

Артист почувствовал отчуждение и очень сильно расстроился, когда узнал, что роль в фильме о Джокере досталась не ему, а Хоакину Фениксу. Лето вынужден был расторгнуть свой контракт с Warner Bros.

Как отмечает издание, Лето, вероятно мечтал сам исполнить полюбившуюся ему роль в новой ленте.

Напомним, фильм «Джокер» стартовал в российском прокате 3 октября, за это время его посмотрели свыше 3 млн 500 тыс. зрителей, а лента собрала свыше 1 млрд рублей.

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