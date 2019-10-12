Москва, , 11:34 — REGNUM В Москве пройдет премьера оперы «Король Артур», созданной в 1691 году английским барочным композитором Генри Перселлом, об этом 12 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Авторы постановки выполнили ее в жанре иммерсивного театра — театра стирающего границы между артистами и зрителем, который также вовлекается в действие.

«К мифологическим сказаниям о Короле Артуре и рыцарях Круглого стола опера не имеет никакого отношения. В центре сюжета противостояние бриттов и саксов: король бриттов Артур и король Кента Освальд, претендующие на руку дочери герцога Корнуоллского Эммелины, ведут ожесточенную борьбу за господствующее положение своих королевств», — рассказали в пресс-службе музыкального фонда Бельканто, организовавшего премьеру.

Постановка будет представлена зрителю в старейшем лютеранском соборе Москвы 24 октября. В концерте примут участие Государственная капелла Москвы имени Судакова.

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