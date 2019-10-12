Москва, , 11:02 — REGNUM На Первом канале стартовал очередной, уже восьмой по счету, сезон шоу «Голос», об этом 11 октября сообщается на официальном сайте канала.

В этот раз участие в проекте примут не только жители России, но также гости из Нидерландов, Канады, Конго и Ирана.

Членами жюри, в задачу которых входит не только оценка, но и подготовка участников, станут продюсер Константин Меладзе, музыкант Сергей Шнуров, певица Полина Гагарина, а также певец Валерий Сюткин.

«Не можем мы никак открыть для страны нового стайера. Человека, который бы не просто одну-две песни удачно спел, а стал явлением. Мало броситься в глаза, важно врезаться в память», — прокомментировал предстоящую работу в проекте Сюткин.

Напомним, шоу «Голос» представляет из себя вокальное соревнование ранее никому не известных людей. Победа в мероприятии дает возможность новоиспеченному артисту громко заявить о себе и приобрести известность.

Читайте ранее в этом сюжете: Маслякова удивила жалоба на поборы в КВН