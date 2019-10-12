Москва, , 11:01 — REGNUM Известный российский актер Федор Добронравов прокомментировал уход из телесериала «Сваты» Николая Добрынина, об этом 10 октября сообщает издание Life.ru.

«Он никогда ничего об этом не говорил», — подчеркнул Добронравов, для которого новость стала неожиданной.

Сам же артист заявил, что его не устраивает роль алкоголика Митяя, которая не дает возможность более полно раскрыть драматический талант Добрынина. Более того, его персонаж вызывает лишь насмешки у зрителей.

Еще одной из причин мог стать тот факт, что актера не пускают на территорию Украины, где проходили съемки телесериала. В результате работа над «Сватами» были заморожена.

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