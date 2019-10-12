Село Константиново, Рязанская область, , 10:32 — REGNUM 12 октября в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина в селе Константиново Рязанской области открывается V Межрегиональный есенинский фестиваль театрального творчества «Тот образ во мне не угас…».

В 2019 году фестиваль посвящен Году театра в России. В нем примут участие как театральные коллективы, так и отдельные исполнители, которые представят моноспектакли, драматические и литературно-музыкальные композиции, инсценировки произведений выдающегося русского поэта Сергея Есенина.

Лауреатов определят в номинациях «спектакль драматического театра», «спектакль камерного театра» и «эксперимент» (поиск новых выразительных средств современного театра). В конкурсе драматических спектаклей учреждено две основные номинации — «Лучший спектакль малой формы» и «Лучший моноспектакль».