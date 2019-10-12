Москва, , 11:19 — REGNUM Издательство АСТ впервые опубликовало документы из рабочего архива Норы Галь. Книга получила название «Нора Галь. Мама Маленького принца». Об этом сообщает сайт издательства АСТ.

Основу содержания книги составляют письма, статьи о профессии переводчика, воспоминания коллег и близких. В данных текстах Нора Галь предстает человеком высокой языковой чуткости, готовым ради пунктуационного знака (не говоря уж о вещах более серьезных) биться с редактором насмерть.

Но́ра Галь (настоящее имя Элеоно́ра Я́ковлевна Гальпе́рина; 1912 — 1991) — переводчик английской и французской литературы на русский язык, литературный критик и теоретик перевода, редактор. Прославилась переводом «Маленького принца» Сент-Экзюпери, «Постороннего» Камю, «Убить пересмешника» Харпер Ли и произведений мировой фантастики.