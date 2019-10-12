Москва, , 11:38 — REGNUM В период с 12 по 13 октября в столице на территории Каретного сарая состоится II Ярмарка театральной книги «Театральный роман», приуроченная к III Биеннале театрального искусства. Об этом сообщает Российский книжный союз.

Участие в ярмарке примут 17 издательств, выпускающих профессиональную и популярную литературу о театре. Посетителям будут представлены книги по истории отечественного и зарубежного театра, искусствоведению, музееведению, культурологии и музыковедению.

В программу мероприятий также включены тематические презентации, лекции, мастер-классы, встречи с авторами и т.д. Для гостей ярмарки будет действовать акция «Выбирай искусство». Вход на все мероприятия — бесплатный.