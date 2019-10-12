Штат Калифорния, США, , 12:50 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что состоялась премьера второго сезона сериала «Ненасытная». Сюжет социальной драмы вращается вокруг девушки, которая подвергалась издевательствам в юном возрасте со стороны своих сверстников. Причиной травли являлась полнота главной героини. Теперь, преобразившись, она готова отомстить своим обидчикам.

Ненасытная My24erica.com

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Даллас Робертс, известный по «Переступить черту», «Поезд на Юму», «Схватка», «Далласский клуб покупателей» и «Флика», Дебби Райан, знакомая зрителям по картинам «Остин и Элли», «Частная практика», «Тайны Лауры» и «Пляжный коп», Кристофер Горам, снявшийся в «Цена страсти» и «Лучшие», Кимми Шилдс, сыгравший в «Большая маленькая ложь», «Погоня за жизнью» и «Задержка в развитии», и Эринн Уэстбрук.

В качестве шоураннера выступил Эндрю Флеминг, подаривший миру сериалы «Трое» и «Секс по дружбе». Команду исполнительных продюсеров возглавили Тодд Хоффман, участвовавший в создании «Наркокурьер», и Кари Дрэйк, благодаря которой свет увидел сериал «Области тьмы». Работу над сценарием вели Лорен Джуссис и Джейс Ричдэйл. Режиссерами стали Лев Л. Спиро и Брайан Дэннели.