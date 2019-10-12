Вашингтон, , 11:29 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании The CW Television Network объявило о том, что состоялась премьера третьего сезона сериала «Династия». Сюжет драмы вращается вокруг состоятельной семьи, владеющей нефтяным бизнесом. Интересы членов клана Кэррингтонов столкнулись, когда поднялся вопрос о наследовании империи. Теперь они готовы пойти если не на все, то на очень многое ради богатства.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Элизабет Гиллис, известная по «Виктория — победительница», «Белый воротничок» и «Братья Доннелли», Роберт Кристофер Райли, знакомый зрителям по картинам «Схватка», «Элементарно» и «Закон и порядок. Преступное намерение», Рафаэль Де Ла Фуэнте, снявшийся в «Американской истории ужасов» и «Империя», Сэм Адегоке, сыгравший в «Бруклин 9−9», «Их перепутали в роддоме» и «Реанимация», и Грант Шоу.

В качестве шоураннеров выступили Стефани Сэвадж, подарившая миру сериалы «Сплетница» и «О.С. — одинокие сердца», и Джош Шварц. Команду исполнительных продюсеров возглавили Сэлли Патрик, участвовавший в создании картин «Реванш», «Грязные мокрые деньги», «Области тьмы и «Жизнь непредсказуема», и Дэвид Йоншайг, благодаря которому свет увидел сериал «CSI: Место преступления Нью-Йорк». Работу над сценарием вела Эстер Шапиро. Режиссерами стали Мэтт Эрл Бисли, Майкл А. Алловиц и Паскаль Верскурис.