Вашингтон, , 11:21 — REGNUM Руководство американской компании Facebook объявило о том, что состоялась премьера сериала «Береза». Сюжет хоррора основан на одноименном короткометражном фильме и вращается вокруг странных взаимоотношений, возникших между подростком и таинственным хранителем леса.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Брэд Бейер, известный по «42», «Иерихон», «Благочестивые стервы», «Бесстыжие» и «Обмани меня», Уэйн Пер, знакомый зрителям по картинам «Пираты Силиконовой Долины», «Трамбо», «Игра на понижение» и «В поисках галактики», Дэмпси Брайк, снявшийся в «Черное зеркало» и «В надежде на спасение», Мидори Френсис, сыгравшая в «Готэм» и «Юная», и Том Хесмарк.

В качестве шоураннеров выступил Дж. Кэйси Моддерно. Команду исполнительных продюсеров возглавили Даррен Брэндл, участвовавший в создании картин «Ночной огонек» и «Злоключения Винсента Фернандеза», и Джереми Эллиотт, благодаря которому свет увидел «Три хиджаба». Режиссерами стали Джон Росс и Эми Ванг.