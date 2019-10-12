Вашингтон, , 12:08 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Nickelodeon объявило о том, что состоялся перезапуск сериала «Боишься ли ты темноты». Сюжет фентези драмы вращается вокруг группы друзей, которые регулярно собираются у костра и рассказывают страшные истории, которые обретают жизнь в детском воображении.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили обладатель премии телеканала MTV Джереми Рей Тейлор, известный по «Оно», «42» и «Хорошее поведение», Мия Чех, знакомая зрителям по картинам «Американская история ужасов», «Стрела» и «Гавайи 5.0», Лилиана Рей, снявшаяся в «Ночная смена», Рафаэль Касаль и Йен Хоуз.

В качестве шоураннеров выступил Гари Доберман, подаривший миру «Оно». Команду исполнительных продюсеров возглавили Мэтт Каплан, участвовавший в создании картин «Всем парням, которых я любила» и «Приманка», и Робин Маршалл. Работу над сценарием вели БенДевид Грабински и Нед Кандел. Режиссером стал Ди Джей Карузо.