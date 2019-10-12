Москва, , 11:56 — REGNUM В ходе 10-го Фестиваля классического кино имени братьев Люмьер в Лионе публике будут показаны два советских фильма. Об этом пишет интернет-портал ПрофиСинема.

На фестивале, организованном Институтом Люмьер и Лионской метрополией, в десятый раз проведут ретроспективные показы классики мирового кино, в этом году в программе участвуют картина Сергея Юткевича «Сюжет для небольшого рассказа» и «Цареубийца» Карена Шахназарова.

По мысли организаторов фестиваля, программа нацелена на увековечение классики мирового кино, в перспективе главная награда фестиваля имени братьев Люмьер должна стать аналогом Нобелевской премии по литературе.