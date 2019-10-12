Москва, , 11:43 — REGNUM Культовый киноцентр «Соловей» на Красной Пресне будет продолжать работу вплоть до 15 ноября, после чего киноцентр будет закрыт. Об этом сообщает ТАСС.

Как сказал собеседник ТАСС из администрации киноцентра, пока что нет никакой информации о перспективах переезда киноцентра, в котором располагается 24 зала и где регулярно проходят не только показы прокатного кино, но также киноретроспективы и общественные дискуссии на тему кинематографа в России и мире.

Напомним, что ранее принятое решение о сносе культового киноцентра вызвало большой резонанс среди московской общественности, урегулирование вопроса взял под личный контроль мэр Москвы Сергей Собянин.