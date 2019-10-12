Санкт-Петербург, , 10:39 — REGNUM Начался приём заявок на 2-ой Фестиваль невидимого кино, который пройдёт с 12 по 15 декабря в известном книжном петербургском пространстве «Порядок слов». Об этом пишет журнал Сеанс.

Организаторы фестиваля заявляют, что программа фестиваля сфокусирована не на кино в привычном понимании этого слова. Фестиваль отбирает материал, который не вписывается в привычные рамки киноискусства, принимаются как полнометражные ленты, так и черновые наброски и даже неординарные инстаграм-сторис.

На фестивале будут смотреть любой материал, который начинающие художники собирались показать только родным и знакомым, сейчас же им предоставлена возможность показать свои наработки широкой публике.