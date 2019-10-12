Вашингтон, , 11:34 — REGNUM Известный американский режиссёр Альфонсо Куарон заявил о том, что он подписал контракт со стриминговой платформой Apple+ и, таким образом, покидает Netflix. Об этом пишет журнал Искусство кино.

Переход знаменитого режиссера на новую стриминговую платформу многими экспертами был воспринят как знак грядущих перемен на рынке стриминговых платформ. Apple намерены демпинговать рынок, размещая при этом на своём сервисе уникальный контент.

Напомним, что ранее Альфонсо Куарону удалось снять в сотрудничестве с Netflix фильм «Рим», который выиграл Оскар в трёх номинациях, а также Золотого льва Венецианского кинофестиваля, став первым оскароносным фильмом, выпущенным стриминговой платформой.