Москва, , 11:36 — REGNUM Государственная Третьяковская галерея, музей современного искусства «Гараж», ГМИИ имени А.С. Пушкина и строящийся музей фонда V-A-C объединились в «Музейную четверку». Об этом сообщает портал The Village.

Музеи планируют организовывать общие программы и выставки, а также совместно развивать общественные пространства. Институции намерены вместе формировать основные тренды в развитии музейного сообщества и привлекать новую аудиторию.

Основная цель объединения — продвижение современного искусства. Генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова: «Самое главное, мы в центре Москвы планируем создать некую зону межмузейного общения и продвижения современного искусства».