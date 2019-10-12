Москва, , 11:45 — REGNUM 27 ноября в Мультимедиа Арт Музее, Москва откроется ретроспектива итальянского художника и скульптора Лучо Фонтаны. Об этом сообщает портал Buro 24/7.

Лучо Фонтана известен рассмотрения картины как основы для эксперимента, в котором обнаруживается новое пространство, лежащее за пределами двумерной плоскости изображения. Эти опыты привели к возникновению принципиально нового подхода к живописи — спациализма.

В МАММ будут представлены несколько важнейших работ Фонтаны из фонда художника, миланского и флорентийского музеев Новеченто, Fondazione Prada, Городской галереи современного искусства Турина, Национальной галереи современного искусства в Риме и частных коллекций.

Выставка продлится до 23 февраля 2020 года.