Москва, , 11:28 — REGNUM 11 октября в Cube. Moscow открылся проект «Одержимость» 26 художников-выпускников программы «Современное искусство» Британской Высшей Школы Дизайна. Об этом сообщает официальный сайт БВШД.

На выставке представлены разные проекты, в которых можно найти вопросы к обществу, к социальной ответственности, к пониманию личного пространства и многие другие. Для авторов было важно исследовать не только понятие собирательства, но и саму материальность этого процесса, работу с вещами, предметами, изображениями и другими элементами, которые стали частью проектов художников.

Как отмечают критики, работы художников, посвященные теме коллекционирования, отражают личные интересы и навязчивые идеи, и обычно совершаются не только по эстетическим причинам или по причине невозможности остановиться…