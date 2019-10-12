* «М4 — запрещённая в России организация

Москва, , 12:28 — REGNUM 11 октября PA Gallery открыла выставку Антона Конюхова «М4*. Степень отражения». Художник напоминает зрителям о том, что мы описываем и видим все исключительно «искаженно». Об этом сообщает портал ArtTube.

Мы стараемся полностью описать и отразить реальность, максимально «чисто» и «точно». Существует специальная маркировка качества зеркального полотна — от М1 (лучшая марка стекла) до М3. Выставка «М4*. Степень отражения» говорит о том, что мы описываем и видим все исключительно «искаженно» — и это нормально.

Художник в своих работах изобретает новую степень отражения под условным названием М4. Зеркальная поверхность, удваивая среду, в которой находится, создает диптих. Различие фактур и качество отражающего потека транслирует идею множества интерпретаций реальности.

Выставка продлится до 1 декабря 2019 года.