Москва, , 13:15 — REGNUM 12 октября AZOT Gallery открывает выставку Сергея Лоцманова «Фрагмент детали». Новый живописный проект художника посвящен наблюдению за урбанистическим состоянием постсоветского пространства. Об этом сообщает официальный сайт галереи.

С целью выявить двойственное состояние урбанистических объектов, Лоцманов использует реалистический живописный язык в качестве метода: ведь и сам холст в определенном контексте может являться таким же урбанистическим фрагментом в общей картине городского ландшафта.

Сергей Лоцманов родился в 1983 году в Тарту. Выпускник Таллинской академии изящных искусств и ИПСИ. Номинант премии STRABARG искусства. В 2017 году Сергей Лоцманов вошел в рейтинг топ 100 признанных авторов по версии InArt. Работы художника находятся в коллекциях: ММСИ, ГЦСИ, Art Museum of Estonia, коллекция Газпромбанка, других частных коллекциях.

Выставка продлится до 3 ноября 2019.