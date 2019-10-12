Москва, , 11:22 — REGNUM 12 октября в Мультимедиа Арт Музее, Москва пройдёт site-specific аудиопроменад-спектакль «Одинокий город». Об этом сообщает официальный сайт МАММ.

Идея спектакля родилась из культовой книги Оливии Лэнг «Одинокий город», в которой автор описывает свой опыт одиночества в мегаполисе и изучает это состояние с помощью искусства, обращаясь к личной жизни и работам нью-йоркских художников.

Зритель в наушниках путешествует по Мультимедиа Арт Музею, следуя заданному маршруту и останавливаясь перед разными арт-объектами. Для каждого арт-объекта подобран свой тип звукового контента: научпоп-статья, переписка в Фейсбуке, психологическое исследование, современная поэзия, отрывок из романа и так далее.

Спектакль проходит по 10 ноября каждые выходные.