Москва, , 10:41 — REGNUM 13 октября Благотворительный фонд развития театрального искусства Ю.П. Любимова представляет актера театра им.Е. Вахтангова, заслуженного артиста РФ Юрия Краскова в программе «Золото мыслей и слов». Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

В программе прозвучат произведения Александра Пушкина, Николая Гоголя, Иосиф Бродского. Мероприятие проходит в рамках цикла «Код Любимова». Цель программы — просвещение и воспитание молодежи в лучших театральных традициях старших поколений.

Основатель фонда Юрий Любимов: «Я своими учителями в первую очередь считаю гениальных наших прародителей Пушкина и Гоголя». А про Бродского Юрий Петрович утверждал, что его поэзия «трогает любую нормальную душу».