Москва, , 11:20 — REGNUM С 22 октября по 15 декабря в парке «Зарядье» пройдет мультимедийная выставка «Города в движении» с графикой главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

Первая часть экспозиции представляет произведения участников в цифровой анимации, выполненной одной из ведущих российских компаний по созданию выставочного мультимедиа контента — Центром Цифрового Искусства (ЦЦИ) ARTPLAY Media.

В выставочном зале можно будет увидеть оригиналы работ, задействованных в анимации, а также другие произведения, созданные авторами в путешествиях по разным странам. Получая буквальное воплощение в многоканальном видео, название выставки многогранно раскрывается и в 4-х персональных экспозициях, спроектированных архитектурным бюро Planet 9.