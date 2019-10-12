Саратов, , 10:14 — REGNUM 12 октября в московском музее Бахрушина открывается «Выставка театральных художников Саратовской области». Это межрегиональный проект, приуроченный к Году театра в России, в рамках которого планируется проведение двух выставок — в Государственном центральном театральном музее им. А.А. Бахрушина и в Саратовском государственном художественном музее имени А.Н. Радищева.

Первый этап проекта охватывает период с начала XX века по настоящее время. Это около двухсот работ, среди которых макеты к спектаклям, эскизы костюмов и декораций, бутафория, куклы, плакаты, произведения живописи и графики, афиши.

Экспозиция охватывает почти столетний период профессиональной сценографии в Саратове. Посетители увидят работы саратовских художников прошлого — Н. Архангельского, А. Крюкова, М. Щукина, Е. Шуйского.