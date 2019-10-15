Алёна Соколова,
15 октября 2019, 11:04 — REGNUM
Жизнь зарождается в океане. Каждый человек — вселенная. С каким звуком умирают звезды? О чем поют киты? Мангакаавтор манги, художник Дайсукэ Игараси в 2007 году начал публиковать мангу «Дети моря». Тома выходили на протяжении пяти лет: история завершилась в 2012-м. Спустя еще семь лет в прокат в Японии выходит полнометражное одноименное аниме, где Игараси выступает в роли сценариста, а режиссером становится Аюму Ватанабэ («Космические братья»). До России картина доехала в октябре 2019 года (хотя на родине вышла в прокат в мае).
Еще с трейлера стало понятно, что аниме будет выделяться цветовым решением и музыкой. Музыку, кстати, писал Дзё Хисаиси — давний друг Хаяо Миядзаки, культового представителя жанра. Дзё помогал Миядзаки с 80-х годов: благодаря его творчеству мы запомнили саундтреки к популярным лентам «Мой сосед Тоторо» или к «Ходячий замок Хаула». Многие художники из команды Миядзаки приложили руку к «Детям моря» — и аниме действительно получилось удивительным.
«Дети моря» — очень медленное аниме. Сюжет течет медленной речкой — вот мы знакомимся, буквально штрихами, с главными героями: девочкой Рукой и ее семьей. А вот уже появляются зачинщики всей истории — мальчики-ихтиандры Уми и Соро («Небо» и «Море» в японском языке). И все трое отправляются в путешествие на поиски загадочного праздника. И вся эта история — о небе и о море.
Японцы умеют снимать вдумчиво, метафорично, пунктиром обрисовывая так, что от пары слов становится ясен весь рисунок. С нескольких предложений мы понимаем, кто такая Рука: девочка-изгой, пацанка, потерянная и замкнутая, но упрямая. Ее родители живут отдельно друг от друга, и папу она любит больше. Папа работает в океанариуме, и вся жизнь девочки связана с морем и его обитателями. Неудивительно, что ее сразу заинтересовали новые гости, умеющие дышать под водой.
Солнце и море созданы из одних элементов
Эта история — загадка. Здесь мало диалогов, сюжет тянется даже излишне флегматично, но сутью становится изображение. Художник словно разливает все краски в одной палитре, и они, перетекая из одной в другую, отражают морские глубины и бескрайний космос. Это — созерцательное аниме, не содержательное. Все, кто любят интриги, разборки и перестрелки, ошибутся с выбором, решив посмотреть фильм. Хотя одна загадка в нем все-таки есть.
Уми и Соро, два брата, были найдены еще детьми в стае морских чудищ. Они выросли в море, как Маугли в джунглях, но настоящая природа этих парней никому не понятна: медицинские обследования не показывают ничего удивительного, но способности мальчишек заставляют ученых ломать головы. Жить им осталось недолго, но до времени своей смерти они должны передать миру послание — рядом очень вовремя оказывается Рука, с которой ребята быстро находят общий язык.
Вот звезда, ещё звезда,А море — словно мать.Человек — чтобы смотреть.А небо — чтоб играть.
© Цитата из аниме «Дети моря» (2019)
Вот только послание это непростое. Один из героев истории, помощник профессора по фамилии Энглэнд, играет роль «доброго дядюшки» и позволяет мальчишкам путешествовать без разрешения взрослых. Он же — источник всех главных мыслей этой истории. Он рассказывает зрителям о том, откуда и почему появилась Вселенная, в чем разница между добром и злом, и что общего у моря, солнца и человека. Из сказочных витиеватых поверий его речи перетекают в научные теории о сотворении космоса, Большом взрыве и антиматерии.
«Дети моря» — это притча, в которой можно найти десятки подсмыслов. Начиная от песни китов, которую можно принять за колыбельную матери ребенку, заканчивая тем, что волшебный метеорит, дающий жизнь странным мальчикам-ихтиандрам, передается через поцелуй. Поцелуй — следствие любви, а любовь — начало всего сущего. можно было бы дойти до того, что первым Словом, которое было в начале, была Любовь. Можно даже увидеть аллюзию на интимные отношения в том, как рождаются новые звезды.
Невероятной красоты закаты сменяются глубоким звездным небом ‑ и морем, в котором светящийся планктон похож на мерцание небесных светил. Это аниме, в котором нужно наблюдать и размышлять; и оно идеально подходит под меланхолично-задумчивое настроение — такое, при котором люди любят отвечать на вопросы о смысле жизни.
На небе только и разговоров…
Но при этом «Дети моря» ничему не учат. Здесь отсутствует видимая мораль: она рисуется ради галочки (родители примиряются перед общей проблемой, ребенок понимает, что дружба важнее всего), но никаких формулировок и ответов зритель не получает. Каждый сам решает для себя, о чем это аниме, выбирая из десятков мудрых высказываний. Будем честными: Игараси изящно переплетает достаточно популярные афоризмы между собой, так что они смотрятся не избито, а свежо.
Кроме истории возникновения рыб и океана аниме рассказывает о предназначении. О том, что ничего не происходит без причины — и о том, что, как писал Маяковский, если звезды зажигают — это кому-нибудь нужно. Например, самим звездам.
Девочка Рука ищет себя в огромном мире, следуя от состояния обиженного одиночества к пониманию своего предназначения. Ей тоже хочется, чтобы ее нашли — не столько обнаружили физически (несмотря на то, что она прячется всякий раз от родителей), сколько поняли, к чему стремится ее душа. Как она светится — ярко ли, всполохами или мерно и тихо?
Лента длится два часа, хотя по насыщенности событий ее можно было бы сократить минимум вдвое — а то и вовсе превратить в моноспектакль, проходящий под декорации из расплывшейся синей акварели. Звезды будут сменяться на рыб, солнце, на китов, а зритель — засыпать под мерный рассказ о празднике рождения звезд. И просыпаться всякий раз, когда звезда умирает.
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