Йошкар-Ола, , 00:17 — REGNUM Руководителя «Марий Эл Телерадио» (МЭТР) Светлану Талову сняли с должности. Причина увольнения пока не раскрывается.

Сама глава телерадиокомпании была на больничном и о соответствующем приказе минкультуры республики узнала от коллег. Официального подтверждения этой информации пока нет.

При этом по словам главного редактора МЭТР Кирилла Панько, покинуть пост Талову практически вынудили, сообщает «ФедераллПресс». Он уточнил, что проблемы начались, когда она пыталась оспорить сделку о покупке некачественного оборудования на общею сумму около 8 млн рублей. Однако суд принял решение не в пользу телерадиокомпании.

ИА REGNUM напоминает, Талова возглавила МЭТР в 2006 году. А в январе 2001 года Марий Эл возглавил Леонид Маркелов, дело которого о получении крупной взятки слушается в настоящее время в Нижегородском районном суде Нижнего Новгороде. В бытность главой республики Маркелов допускал до проведения интервью с собой только Талову, не допуская больше никаких журналистов. 13 апреля 2017 года он был задержан и с этого момента находится в заключении.