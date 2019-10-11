Вашингтон, , 19:47 — REGNUM Американская студия Disney опубликовала первый трейлер своего нового фильма — «Круиз по джунглям».

В картине главные роли исполнили: Эмили Блант и Дуэйн «Скала» Джонсон.

Сюжет картины основан на аттракционе в парке Disney. Капитан корабля берет себе на борт известную исследовательницу и её брата. Вместе они отправляются на поиски волшебного дерева в джунглях Амазонии, которое, по легенде, может исцелить любую болезнь.

В России фильм выйдет на экраны 23 июля 2020 года.