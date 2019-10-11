Пекин, , 17:15 — REGNUM В городе Цзиндэчжэнь восточно-китайской провинции Цзянси, которая известна как «столица фарфора», будет открыта пилотная зона сохранения наследия и развития китайской керамической культуры, сообщает 11 октября Синьхуа со ссылкой на план правительства провинции, одобренный Госсоветом КНР.

Город должен превратиться в важный туристический центр, а также войти в систему международных культурных обменов, сотрудничества и торговли произведениями традиционного искусства и ремесел. Также ставится задача инновационного развития древней культуры производства фарфора и фарфоровых изделий.

Отмечается, что Цзиндэчжэнь, история которого насчитывает более тысячи лет, известен в Китае как город, где веками изготавливался фарфор для императорских семей и крупных чиновников.