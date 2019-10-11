Белгород, , 16:31 — REGNUM Учреждения культуры Белгородской области получили в дар книги, монеты, деньги и иконы. Исторические ценности передали сотрудникам музеев и библиотек сотрудники Белгородской таможни. Эти предметы были конфискованы при проведении таможенного контроля.

Государственному архиву Белгородской области подарили 28 документов военного времени — бумаги и конверты с изображением немецкой символики. Валуйский историко-художественный музей получил две иконы, созданные в последней трети XIX века, а также предметы нумизматики, банкноты, марки, предметы быта, тульский самовар фабрики Алексея Салищева 1900 года. В Музей народной культуры отправились напрестольные кресты-распятия и две иконы конца XIX века. Универсальной научной библиотеке передали четыре религиозных и церковных книги начала XX века.

Все экспонаты по решениям судов обращены в собственность государства, сообщает Go31.ru.